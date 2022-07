Ella Balinska a adoré jouer dans Resident Evil

Certainement et ça tombe bien car j’ai grandi en étant très athlétique. J’ai fait un peu de judo puis du taekwondo, du karaté et toutes sortes d’arts martiaux. Quand je suis entrée à l’école d’arts dramatiques de Gilford pour apprendre la comédie, j’ai découvert qu’il y avait aussi des cours de combat pour apprendre à jouer des scènes d’action. C’était parfait pour moi. J’ai ainsi appris à marier le jeu d’actrice avec mes capacités physiques.

Pas vraiment. J’ai fait de l'athlétisme en Angleterre avant de découvrir le netball. C’est un sport dérivé du basket qui est très populaire dans mon pays. Netball, course à pied et arts martiaux ont toujours été ma passion initiale. Être actrice était un rêve.

Exactement! Pour parfaire ma formation d’actrice, j’ai rejoint l’APC, une académie de combat artistique, où je suis un peu devenue dingue (rire). J’y ai appris à me battre avec treize armes différentes.

On connaît peu de choses de vous. Venez-vous d’une famille d’artistes ou de sportifs?

Ni l’un, ni l’autre. Mon père est un amoureux de musique, mais il n’est pas un professionnel. C’est un homme d’affaires. Ma mère est une chef de cuisine qui anime des émissions de recettes à la télé anglaise. En revanche, mes parents m’ont toujours encouragé à suivre mes passions ce qui m’a aidé à me lancer.

C'est en voyant Zoe Saldana dans «Avatar» que j’ai eu le déclic. J’ai toujours aimé bouger, danser, jouer au théâtre et même chanter. En voyant son rôle de Neytiri, je me suis dit que c’était ça mon but: jouer la comédie en utilisant mes capacités sportives.