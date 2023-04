François Civil a menti pour avoir le rôle de d’Artagnan

Incarner un mousquetaire du roi est un rêve d’enfant qui s’est réalisé pour l’acteur français de 33 ans. Pour y parvenir, François Civil a dû suivre un entraînement de cinq mois pour apprendre à monter à cheval et manier l’épée. Il a d’ailleurs réalisé la majorité des cascades lui-même, comme ses camarades Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Porthos) et Vincent Cassel (Athos).

J’ai relu le roman que j’avais lu quand j’étais jeune. Mais quand Dimitri Rassam, l’un des producteurs du film, m’a contacté pour me parler du projet, je lui ai menti en lui disant que c’était mon livre de chevet quand j’étais enfant. Je me suis vraiment fait passer pour d’Artagnan au rendez-vous pour essayer d’avoir le rôle et ç’a fonctionné.