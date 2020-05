Genève

«J’ai mis 1h30 au lieu de quinze minutes pour aller au travail»

Ce lundi, les frontaliers ont dû s’armer de patience pour aller travailler. La situation devrait s’améliorer ces prochains jours, selon l’Administration fédérale des douanes.

Effet col de bouteille

Donatella Del Vecchio rappelle «l’effet col de bouteille» induit par les infrastructures routières (rond-point, tunnel, etc.) en amont et en aval des postes frontières, qui, avec la diminution du nombre de voies, a un effet sur le trafic, bien plus que les contrôles douaniers. Ceux-ci ne sont d’ailleurs plus systématiques depuis ce 11 mai. « Nous sommes passés à des contrôles basés sur les risques, qui peuvent être allégés au besoin, mais toujours dans le respect des dispositions fédérales liées au Covid-19, poursuit Donatella Del Vecchio. Le dispositif est utilisé au maximum pour fluidifier le trafic. Nous essayons par exemple d’ouvrir plusieurs voies de contrôle.»