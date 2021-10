Reese Witherspoon a observé les journalistes

En plus d’être l’une des deux stars – avec Jennifer Aniston (petite photo) – de la série d’Apple TV+, l’actrice américaine de 45 ans, qui vient de vendre sa société , en est aussi la coproductrice. Alors que la saison 2 est actuellement diffusée, elle évoque ce qu’elle a appris grâce à son personnage de Bradley Jackson.

Je suis très nerveuse lorsque je dois tourner l’interview d’une personne dans un épisode car j’ai tellement vécu cette situation. Quand c’est moi qui dois répondre aux questions, je me sens toujours plus à l’aise si le journaliste essaie de se mettre à ma place. Alors j’emploie la même technique quand c’est moi qui pose les questions dans «The Morning Show».

L’importance de trouver sa voix quand on est une journaliste de télé. Le débit de parole, la manière de se tenir devant une caméra, tout est différent de la réalité. J’ai observé plein de présentatrices d’infos pour ça.

Absolument. Je me lève vers 5 h 30 pour prendre mon petit déjeuner, faire ma gym, lire les journaux, réveiller mes enfants et m’assurer qu’ils mangent avant de les emmener à l’école, même si cela devient plus simple car ils ont grandi. Jennifer Aniston est à l’opposé de moi. Je suis la première à arriver sur le plateau le matin pour tourner, puis Jenn vient à la mi-journée. Mais elle est capable de travailler toute la nuit, alors que je m’éteins vite en fin d’après-midi (rires).