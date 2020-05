Actualisé 06.05.2020 à 13:57

Damian Lewis

«J’ai obtenu ce rôle grâce au succès d’«Homeland»

L’acteur Damian Lewis est revenu sur son parcours en marge du lancement de la 5e saison de «Billions» sur Canal+.

de Henry Arnaud

Damian Lewis joue Bobby Axelrod dans «Billions» Showtime

Le Britannique, 49 ans, tient depuis quatre ans le premier rôle dans «Billions» en campant Bobby Axelrod. Joint dans sa propriété du comté de Suffolk, en Angleterre, il a expliqué pourquoi la nouvelle saison de la série était spécialement captivante.

Êtes-vous surpris par le carton de «Billions»?

Non. Les relations entre le pouvoir de la finance et celui de la politique fascinent. Et ce clash des titans est encore plus évident dans une ville comme New York où se déroule «Billions». Beaucoup d’observateurs expliquent que nous sommes gouvernés par les financiers bien plus que par les politiciens. L’argent des puissants fait élire des présidents et dans «Billions», on voit comment les milliardaires du monde contrôlent presque tout.

On devine que vous avez fait allusion à Trump. Savez-vous s’il est fan de la série?

Je pense que Trump est uniquement fan de Donald Trump. Et, même s’il la regarde, je doute qu’il soit assez généreux pour le dire.

Cette saison, vous avez un nouvel ennemi: Michael Prince.

C’est Corey Stoll qui le joue. Je l’ai découvert dans le film de Woody Allen «Midnight in Paris» où il incarnait Ernest Hemingway. Depuis ce jour, j’avais très envie de partager un tournage avec lui. Il est parfait dans la peau d’un milliardaire qui agace Bobby Axelrod. Mon personnage n’arrive pas à le comprendre et c’est tout ce qui fait la force de nos nouveaux épisodes. Du rire, du sexe, du drame et du fric, c’est tout «Billions»!

Quels sont vos relations avec votre partenaire, Paul Giamatti qui campe le Procureur général de New York?

Cela fait plus de 4 ans que nous travaillons ensemble et nous avons développé une véritable affection mutuelle. Ce serait chouette d’avoir davantage de scènes en commun, mais c’est difficile à cause de la structure de la série. Nos deux personnages ne se croisent que ponctuellement lorsque le monde de la politique et celui de la finance se font face.

Avant de connaître le succès avec cette série, vous y aviez déjà goûté avec «Homeland».

C’est même grâce à ça que j’ai obtenu mon rôle dans «Billions». «Homeland» a tout changé dans ma carrière. J’ai eu la chance de faire partie de la série au sommet des audiences (ndlr: il a joué dans les saisons 1 à 3, de 2011 à 2013). Avant cela, j’avais tourné dans «Frères d’armes», dont on a très peu parlé à sa sortie. Et pour cause. Cette production de Tom Hanks et Steven Spielberg a été diffusée aux États-Unis la semaine après les attentats du 11 septembre 2001. Autant dire que la chute des tours jumelles du World Trade Center passionnait bien plus les gens qu’un feuilleton télé.

Êtes-vous resté en contact avec Claire Danes?