Guerre en Ukraine : «J’ai ouvert les yeux»: ces Russes qui se rallient à Poutine

Se sentant trahis par l’Occident qui a durement sanctionné leur pays, de nombreux membres de la classe moyenne russe retournent leur veste et soutiennent désormais le chef du Kremlin.

Comme cette productrice, nombre de membres de la classe moyenne moscovite se sentent «trahis» par l’Occident. Jusqu’au 24 février et l’entrée des forces russes en Ukraine, Rita, qui se définissait comme une «libérale anti-Poutine», concevait une publicité pour une entreprise basée à Kiev. Au départ, choquée, elle voulait céder ses «honoraires à l’armée ukrainienne». Puis, après deux semaines de réflexion, elle dit avoir «ouvert les yeux».

«Encerclés et exclus (…), nous, les Russes, avons été trahis par l’Occident», assure cette productrice, alors que les médias d’État n’ont cessé de marteler que l’Ouest est engagé dans une guerre économique, un «Blitzkrieg» russophobe. «Il y a le Coca-Cola et les iPhones et puis il y a des valeurs existentielles. J’ai reconsidéré mes valeurs», dit-elle. «Les masques sont tombés. Entrer en Ukraine était la seule solution pour Poutine pour nous protéger des Anglo-saxons», conclut-elle.