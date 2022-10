Procès de l’attentat de Nice : «J’ai pas connu ce monstre du 14 juillet», assure une ex-relation de l’assaillant

Le procès de l’attentat de Nice se poursuit. Deux anciennes conquêtes de l’assaillant ont témoigné et affirme avoir connu un homme «sympathique et souriant».

Bras croisés, se frottant parfois le front, gênée, E. répète, comme pour s’excuser: «Honnêtement, je me rappelle pas, vous savez, ça fait six ans, c’est loin». Elle concède qu’il pouvait se montrer «lourd», et était très dragueur. «Il proposait à tout le monde» d’aller dans des saunas, des boîtes échangistes, «c’était son truc». Après l’avoir recroisé par hasard fin juin 2016, ils reprennent leurs échanges de messages et se revoient une fois, le 3 juillet. «Il avait changé physiquement», remarque-t-elle. «Il avait maigri, il avait blanchi des tempes», et avait mis cela sur le compte de son travail «épuisant» de chauffeur-livreur. Elle lui fait remarquer sa «petite barbe naissante», il lui répond que c’est «à la mode». Mais rien ne détonne dans son comportement. «Pour moi, c’était quelqu’un de tout à fait normal».