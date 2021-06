France : Affaire Mila: «J’ai pas réfléchi et j’ai tweeté comme ça», dit un harceleur

Les treize jeunes qui comparaissent pour avoir menacé en ligne la lycéenne se sont défendus lundi d’avoir participé à un «raid» contre elle.

Le procès des harceleurs de Mila (en rouge sur le dessin) s’est ouvert le 3 juin et doit se terminer mardi. Ils encourent jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45’000 euros d’amende.

«J’ai pas réfléchi et j’ai tweeté comme ça»: des jeunes gens, jugés à Paris pour avoir harcelé en ligne ou menacé de mort l’adolescente Mila après des vidéos polémiques sur l’islam, ont assuré lundi ne pas avoir compris qu’ils participaient à un «raid» numérique.

En janvier 2020, cette jeune Française de 16 ans avait été contrainte de quitter son établissement scolaire après avoir publié une première vidéo devenue virale dans laquelle elle qualifiait notamment l’islam de religion «de merde» et le Coran de façon virulente.

Menacée sur les réseaux sociaux, – plus de 100’000 messages haineux et menaces de mort selon son avocat – et placée sous protection policière, elle avait publié une deuxième vidéo mi-novembre, où elle s’en prenait vertement à ses détracteurs. Depuis, la jeune fille est déscolarisée car aucun établissement scolaire ne veut l’accueillir.