Journée de la bonne action: «J’ai payé l’amende d'un resquilleur»

Raffaele Sorra, 40 ans, habitant de Saint-Gall, voyageait en car postal lorsqu’il a vu un contrôleur monter et exiger que les passagers montrent leurs billets. Soudain, il a remarqué qu’un homme qu’il ne connaissait pas avait reçu une amende parce qu’il n’avait pas de billet valable. «Je l’ai regardé et j’ai simplement eu le sentiment qu’il n’allait pas bien et que le bus était pour lui un fardeau supplémentaire», explique Raffaele. Il a donc décidé de payer l’amende.