Cara Delevingne a pensé à mettre fin à ses jours

Cara Delevingne : «J’ai pensé à mettre fin à mes jours»

Cara Delevingne avait annoncé début 2022 qu’elle réalisait un documentaire autour de la sexualité et du genre . «Planet Sex», qui sera diffusé jeudi 1 er décembre 2022 sur la BBC, a eu un effet salvateur pour la top model et actrice de 30 ans. «Cela a vraiment changé ma vie. Maintenant, je suis plus heureuse que je ne l’ai jamais été. Je suis très fière de ce que nous avons créé», a confié la Britannique au « Mirror ».

Le documentaire de la star, qui a fait son coming out pansexuel en 2017, porte sur le désir et l’attirance. «Cela m’a donné envie de parler plus fort de ce en quoi je crois. Il est temps d’arrêter de me cacher», explique l’ex de l’actrice Ashley Benson. Cara, qui est à la tête d’une énorme fortune, a admis qu’elle n’était encore jamais allée à une Pride et que la plupart de ses amis étaient hétérosexuels. Cependant, le fait de réaliser ce documentaire l’a fait se sentir plus connectée à la communauté LGBT. «J’ai beaucoup plus d’amis gays maintenant», se réjouit-elle.