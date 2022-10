Guerre en Ukraine : «J’ai perdu beaucoup d’amis là-bas. Mon commandant aussi»

«Avant la guerre, je pensais être en paix avec le fait que la mort est la mort et que tout le monde finit par mourir. Mais c’était trop», a-t-il confié à l’AFP qui l’a rencontré dans la ville polonaise de Grojec, où il a trouvé sa nouvelle maison. Originaire de Minsk, ce jeune homme à voix douce, fait partie des nombreux Bélarusses qui, contrairement à leur dirigeant allié du Kremlin, ont choisi de se ranger du côté de l’Ukraine et de prendre les armes pour lutter pour la liberté.

«J’aurais pu faire plus»

Avant et après

«Nous arrivions en voiture et j’ai vu des enfants à un arrêt de bus. (...) L’enfant fait signe, sourit et je vois que juste à côté, il y a une personne allongée, sans tête», se souvient M.Gunko. «C’était dur», ajoute-t-il en soupirant, avant de résumer ce qu’il a vu à Boutcha en un seul mot: «Terreur».

«J’ai changé, oui»

Une coupe en brosse, vêtu d’un uniforme de combat, il n’arrête pas à se frotter les mains et remuer les pieds, visiblement plus mince et plus contenu que lorsqu’il partait à la guerre. «L’armée fait de vous une meilleure personne. J’ai changé, oui. Tout le monde le dit, explique-il, Je suis calme. Je réfléchis beaucoup». Et d’ajouter: «C’est comme à la guerre. J’observe les gens, j’attends de voir ce qui va se passer, et je suppose que je m’attends à ce que ce soit mauvais.»