Naufrage de migrants en Méditerranée : «J’ai perdu mon enfant, j’ai perdu mon enfant!»

L’ONG Open Arms a publié la vidéo du naufrage d’un bateau de migrants survenu mercredi dernier. Joseph, un enfant de six mois et cinq autres personnes ont perdu la vie.

« J’ai perdu mon enfant, j’ai perdu mon enfant, il est où! » La vidéo où on entend les cris de désespoir d’une mère originaire de Guinée qui tentait de rejoindre l’Italie à bord d’un zodiac de fortune , mercredi, a été diffusée par l’ ONG Open Arms qui œ uvre en Méditerranée.

« Nous avons décidé de rendre public ce qui se passe dans ce morceau de mer pour que nos yeux ne soient pas les seuls à voir et pour qu’on mette un terme à tout ça tout de suite » , a fait savoir l’ONG sur les réseaux sociaux.

Retrouvé dans l’eau et en attendant les secours l’équipe médicale de l’association a tenté de réanimer le petit Joseph, en vain. Le corps du bébé se trouve actuellement dans la morgue de l’île de Lampedusa.

Alertés, les gardes-côtes italiens sont intervenus avec un hélicoptère. Ils ont pris en charge six blessés qui requéraient le plus de soins, dont la mère du petit Joseph et une autre femme enceinte.