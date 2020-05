Actualisé il y a 9min

La confession d'un coach

«J’ai perdu mon job à cause de l’alcool»

Jim Montgomery, ancien entraîneur des Dallas Stars, a vécu un cauchemar lors de son licenciement en décembre dernier. Mais il a également su en profiter.

de Sport-Center

Jim Montgomery avait été licencié en décembre dernier. RDS.ca

En décembre dernier, les Dallas Stars ont licencié leur entraineur Jim Montgomery pour «comportement non-professionnel». Quelques semaines plus tard, les médias nord-américains ont détaillé les problèmes qui ont mené à cette impasse. Selon plusieurs sources, les problèmes d’alcool du technicien ont forcé la main des dirigeants texans alors que, sur la glace, les résultats étaient bons. Dallas venait en effet de remporter 16 de ses 22 derniers matches.

Sur le moment, Jim Montgomery ne s’en rendait pas compte. Mais cette décision lui a finalement rendu service. Dans un long et poignant entretien accordé à RDS, il est revenu sur ces événements. «Ce licenciement a été particulièrement difficile à annoncer à ma femme, a-t-il expliqué. Mais ce fut encore plus dur avec mes enfants. J’ai été viré à cause de mon problème d’alcool et je les ai déçus.»

Une faveur

Avant de recevoir sa lettre de licenciement, Jim Montgomery avait déjà reçu deux avertissements de la part de son employeur pour ses soucis de boisson. En cure depuis janvier dernier, l’entraîneur voit doucement le bout du tunnel. Raison pour laquelle il a également tenu à s’exprimer. «Ça fait cinq mois et demi que je suis en réhabilitation et c’est incroyable comment j’ai avancé dans mon combat. Les Stars m’ont fait une faveur. Si j’avais continué encore quelques années, cela n’aurait fait qu’empirer. J’aurais sûrement perdu ma famille et mes amis».

Il sait toutefois que la lutte n’est pas terminée. «Il faut comprendre que le combat ne sera jamais terminé, ser rend-il compte. Mais je crois en moi. J’ai de la chance de ne pas être seul et de compter sur une femme aussi courageuse. On s’est mariés pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu’elle a vu le pire ».