États-Unis : «J’ai perdu tout contrôle»

Une présentatrice météo a été interrompue en plein direct par son bébé de 9 mois, visiblement très décidé à la rejoindre.

En cette période de crise sanitaire mondiale, nombreux sont les parents qui galèrent pour allier télétravail et garde d’enfants. Jeudi, Lesli Lopez a rejoint une liste déjà bien fournie de présentatrices ayant dû assurer une intervention en direct avec leur progéniture dans les parages. Présentatrice météo sur la chaîne KABC à Los Angeles, la jeune femme a eu bien du mal à terminer son bulletin, qu’elle présentait depuis chez elle.

C’est joyeux et magnifique. Et cela ne devrait pas être considéré comme une rareté. Les mamans travaillent. C’est OK si nous voyons leurs enfants.