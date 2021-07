Féminicide dans le Var : «J’ai perdu un fils, mais je suis soulagée qu’il soit mort»

Soupçonné d’avoir abattu son ex-compagne dimanche dans le sud de la France, Marc F. a été retrouvé mort 36 heures plus tard. Sa mère livre un témoignage poignant.

Les causes de la mort de Marc F. n’ont pas encore été établies.

La Française estime qu’aucune autre issue à ce drame n’était envisageable: «Il a enlevé la vie, et c’est une vie avec une vie, une vie pour une vie. Je n’aurais pas pu concevoir que Doriane soit morte et pas lui», explique-t-elle. Le procureur adjoint de Draguignan, Guy Bouchet, avait indiqué que Marc F. «entretenait, ou avait entretenu, sur une courte période de temps, une relation avec la victime». Rapidement, Doriane avait pris conscience du «caractère harcelant» de son compagnon et cherchait à s’en éloigner.