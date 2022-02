Tom Holland a perdu un pari contre McFly et Carlito

Tom Holland : «J’ai perdu un pari contre McFly et Carlito»

Le 11 février 2022, au Grand Rex à Paris, l’acteur britannique Tom Holland a raconté à la foule avoir joué, et perdu, contre les youtubeurs.

Quand l’acteur britannique de 25 ans a pris la parole, il a rapidement lâché avoir un gage à honorer. «J’ai perdu un pari contre Mcfly et Carlito. Écoutez: Mcfly et Carlito sont les personnes les plus extraordinaires que j’ai rencontrées dans ma vie. J’ai passé un moment merveilleux à leurs côtés et je ne suis pas sûr de revivre une telle expérience un jour. C’était un moment magique. Longue vie à vous deux, merci beaucoup de m’avoir embarrassé devant tous ces gens», a-t-il expliqué. Les youtubeurs, qui partiront bientôt en tournée, n’ont pas réagi, mais il ne fait que très peu de doute qu’un «Concours d’anecdotes» avec Tom Holland est en cours de montage. La célèbre capsule avec le président Macron, publiée au printemps 2021, a été vue plus de 16 millions de fois.