«En 2020, on a appris que notre maison était notre cocon», témoigne Léa* qui vient de prendre ses quartiers à Lausanne, pour des raisons professionnelles. Originaire du Valais central, elle a déballé son dernier carton dimanche. «J’ai peur de me sentir seule, confie la jeune femme. Dans une Lausanne ouverte, j’aurais profité de la ville. Mais là, le fait que tout soit fermé, c’est glauque.» Une fermeture qui complique l’achat de meubles et de décoration pour aménager un logement, relève Léa. Heureusement, la Valaisanne connaît déjà la région et y a plusieurs amis. «Si j’avais déménagé dans un endroit où je ne connais personne, ça aurait été le cauchemar.»

Au bout du lac, en raison du virus, la Ville de Genève n’a pas pu organiser sa traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux habitants l’an dernier. «Nous tenions à garder un lien avec la population. Surtout en cette période où les gens ont d’autant plus besoin de soutien. Nous avons chercher un moyen ludique de le faire», explique Vanessa Mengel, collaboratrice au Service des relations extérieures de la Ville. C’est ainsi qu’est née l’idée d’une websérie de quatre épisodes, bientôt cinq, qui s’intitule «Suivez la guide!» (voir la vidéo). Les vidéos mettent en scène le maire de Genève, Sami Kanaan, la présidente du Conseil municipal, Albane Schlechten et l’humoriste suisse Brigitte Rosset. «Nous voulions quelque chose de perenne, qui puisse être réutilisé par la suite et qui ne soit pas forcément connoté Covid. On a donc décidé d’illustrer dans chaque épisode un moyen d’accéder à des information: le site web, le magazine «Vivre à Genève» et l’espace d’information physique.» Les vidéos, sous-titrées en anglais, ont été envoyées début janvier à 11'400 adresses de personnes qui se sont installées dans la Ville de Genève entre août 2019 et décembre 2020.

Le télétravail, une aubaine

Maxime Felder, chercheur en sociologie urbaine à l’École polytechnique fédérale de Lausanne concède que les mesures de lutte contre le coronavirus rendent plus difficile la socialisation lors d’un changement de domicile, mais il y voit aussi des avantages. «Le télétravail est une vraie aubaine au niveau de l’intégration dans un quartier et dans un voisinage. Les gens sont plus souvent à la maison. On a l'opportunité de les croiser et de faire connaissance.» Le spécialiste qui a récemment déménagé a lui-même pu le constater. «J’ai croisé plus de voisins et passé plus de temps à la fenêtre à observer les environs. Si je me rendais au travail, il m’aurait fallu au moins un an pour acquérir ces connaissances.»