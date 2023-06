Amandine Pellissard a très peur de se retrouver en prison

La Française de 37 ans a expliqué qu’elle avait été condamnée une première fois en 2015 pour avoir émis des chèques sans provision. Elle avait alors écopé de six mois de prison avec sursis et de trois ans de mise à l’épreuve. Cependant, en 2016, Amandine avait été arrêtée une nouvelle fois après avoir volé de la nourriture dans un supermarché. «On était en très grande difficulté à cette époque, s’est-elle justifiée. Du coup, je me suis fait allumer parce qu’en plus il y avait récidive.» Elle avait alors été condamnée en 2022, à six mois de prison ferme.