Fin du Credit Suisse: «J’ai peur pour mon travail et pour mon couple»

Quelque 10’000 emplois pourraient être menacés par le rachat du Credit Suisse (CS) par l’UBS. Désormais, les employés vivent dans la crainte. «J’ai peur pour mon travail et pour mon couple», confie ainsi M., une cadre de 60 ans, qui travaille depuis 13 ans au CS. «À mon âge, je ne peux plus obtenir un emploi avec le même salaire, et je ne peux pas me permettre de prendre une retraite anticipée», affirme-t-elle. Elle envisage déjà de déménager dans un logement moins cher.

Pour la sexagénaire, l’histoire se répète. Elle avait déjà été licenciée après avoir travaillé 20 ans à UBS, lorsque la banque avait dû supprimer massivement des postes dans le cadre de la crise financière et du sauvetage de l’État. Et elle est fâchée. Contre les médias qui ont trop parlé du Credit Suisse, selon elle. Contre les critiques et remarques récurrentes sur la banque aussi.

«Bashing» du Credit Suisse pas justifié

«Hier, j’étais à une exposition. Lorsque j’ai voulu payer avec la carte du CS, le caissier m’a demandé: 'Est-ce que ça marche encore vraiment?'», raconte-t-elle. «Nous, les employés, nous faisons simplement notre travail, et c’est beaucoup de travail. Et nous le faisons bien. C’est pénible de ne presque plus pouvoir nommer son employeur sans être confronté à des remarques stupides».

Selon M., la tempête médiatique et le «bashing» du Credit Suisse ne sont pas justifiés. Elle est convaincue que les autres banques ont aussi «des cadavres dans le placard», mais «comme toujours, on ne le découvrira que dans quelques années, comme à l’époque de la Raiffeisen», estime-t-elle. Et de se demander si à l’UBS, qui réalise des milliards de bénéfices, tout est vraiment en ordre.

À noter que, comme le rappelait lundi matin le professeur Stéphane Garelli à la RTS, les employés d’UBS ne doivent pas être rassurés non plus. La banque ne va pas «nécessairement» laisser sur le carreau les employés de Credit Suisse, dans chaque cas, lorsqu’il s’agira de supprimer des postes.

L’influence américaine Le témoignage de L., chef de projet de 60 ans qui travaille depuis plus de 20 ans au Credit Suisse, va dans le même sens. L’homme a envie de pleurer. De rage. De colère. De déception. De frustration. Lui aussi craint pour son avenir. «Nous nous sommes tellement investis, et maintenant tout est perdu», enrage-t-il. Lui dénonce en particulier les Américains. Avec Brady Dougan, ils sont arrivés dans la banque et ont apporté une nouvelle culture, explique-t-il. «Ils ont poussé les règles à l’extrême, triché et empoché des bonus. Aux autres de réparer les erreurs. J’ai les cheveux qui se hérissent de colère», confie-t-il.