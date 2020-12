Le prévenu, aujourd’hui âgé de 45 ans, s’est lancé dans la photographie en 2007. Séparé de la mère de sa fille biologique, il s’est remis en couple avec une autre femme l’année suivante. Cette dernière avait deux enfants, un garçon et une fille de 8 ans. Au fil du temps, «il est devenu comme un deuxième papa pour moi, dit-elle. Je passais plus de temps avec lui qu’avec mon vrai père. On passait notre temps libre ensemble, on partait en vacances ensemble et il m’aidait pour mes devoirs et mes travaux de l’école. Encore maintenant, je me demande ce que j’ai pu faire pour mériter ce qu’il m’a fait.» La fille, comme la mère, ignorait tout de l’activité sexuelle débridée du photographe. Mais, début 2015, une jeune femme a porté plainte pour des attouchements. C’est là que la police a saisi son ordinateur, contenant les fichiers de plus de 600 femmes. Parmi ceux-ci se trouvait celui de sa belle-fille. Ce n’est toutefois que 15 mois plus tard que la mère a eu connaissance, par la police, de ces images dévoilant l’intimité de sa fille, prises en caméra cachée. Elle l’a immédiatement obligé à quitter le domicile conjugal. «Comment avez-vous pu vivre avec elles pendant une année et trois mois, alors que vous saviez ce que vous aviez fait?» a demandé le président du tribunal. «Je n’ai rien dit, parce que je pensais avoir effacé toutes ces données», a répondu l’accusé.