Lucie Zhang a peur que son père voie son film

Une énergie un peu lisse et aérienne. Le côté posé et doux quand je parle. La pudeur en général et certaines valeurs aussi , le temps d’une scène .

Tourner des scènes de sexe ne doit pas être facile quand on est quelqu’un de pudique.



J ’ai trouvé plus difficile de voir le résultat que de le jouer. C’est juste la première fois. Une fois que c’est passé, ça ne fait plus rien. C’est comme si on enfilait un costume. Jacques nous a donné beaucoup de liberté et de marge de manœuvre. On n’a presque jamais eu de répétitions dans les conditions exactes de ces scènes-là. On a beaucoup travaillé entre nous.