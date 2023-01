Australie : «J’ai porté un uniforme nazi» et j’en ai «profondément honte»

Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé d’Australie, a reconnu avoir porté un uniforme nazi lors de sa fête d’anniversaire de ses 21 ans.

Le Premier ministre de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a avoué jeudi, avoir porté un uniforme nazi lors de la fête d’anniversaire pour ses 21 ans, et dit avoir «profondément honte». Dominic Perrottet, à la tête de l’État le plus peuplé du pays, a expliqué qu’un collègue l’avait appelé deux jours plus tôt pour le pousser à reconnaître cette «décision terrible».