Sortie de «Hogwarts Legacy»: «J’ai pris congé pour jouer durant la nuit»

«J’ai pris congé mercredi. Je risque de jouer tard dans la nuit et je ne voulais pas être frustré par le fait de devoir me lever tôt.» C’est la première fois que Julien, 31 ans, prend des vacances pour découvrir un nouveau jeu. La pratique est toutefois connue des adeptes de gaming. Ce laborantin est un fan de longue date de Harry Potter. Bercé dans son adolescence par les films de la saga, il a attendu avec impatience le lancement de «Hogwarts Legacy», le nouveau jeu vidéo de la licence. Le Vaudois s’est même procuré une version Deluxe qui lui a permis d’y jouer mercredi, en accès anticipé, alors que le jeu sortira officiellement vendredi.



Si «Hogwarts Legacy» bénéficie de la popularité de la saga Harry Potter, le jeu doit également son succès précoce aux extraits de gameplay publiés au compte-goutte depuis plus de deux ans. La promesse d’un jeu plus mature que les précédents dans lequel les joueurs pourront se balader librement en fait l’une des licences les plus attendues de l’année. Plus d’un mois avant sa sortie, «Hogwarts Legacy» figurait d’ailleurs déjà dans les meilleures ventes de plusieurs plateformes de jeux vidéo. De quoi s’attendre, selon les spécialistes du milieu, à un lancement record.