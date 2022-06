Accident à l’aéroport de Miami : «J’ai pris dans mes bras le vieil homme à côté de moi. C’était horrible»

Un avion de la compagnie dominicaine RED Air transportant 126 passagers s’est écrasé à l’atterrissage, mardi, à l’aéroport de Miami. Trois personnes ont été hospitalisées.

Elle ajoute: «Nous étions secoués d’un côté à l’autre et les fenêtres se brisaient. Ensuite, les gens se sont mis à courir et j’ai sauté hors de mon siège, et je me suis mise à courir parce qu’il y avait le feu, et tout.» L’avion a touché le sol à 17 h 38. À 17 h 39, les pompiers étaient déjà sur place. «C’était la panique, une expérience terrible, mais je me sentais en sécurité», confie Balo Delgado, un autre passager. L’avion transportait 126 voyageurs et 11 membres d’équipage. Trois personnes ont dû être hospitalisées.