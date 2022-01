Emrata a eu honte d'elle-même

Emrata : «J’ai pu avoir honte de moi et me blâmer»

Dans un livre vérité, Emily Ratajkoswki se dévoile sans détour. Une véritable libération pour le top.

Suivie par plus de 28 millions d’abonnés sur Instagram, Emily Ratajkowski peut se targuer d’avoir un succès phénoménal grâce à son physique de rêve. L’Américaine, qui a vu sa notoriété exploser en apparaissant seins nus dans le clip «Blurred Lines», de Robin Thicke, en 2013, dont elle s’est plainte d’un comportement déplacé à son égard, vient de sortir son premier livre, «My Body», traduit en français. Cependant, si son bouquin revient sur son ascension fulgurante, on y découvre aussi une Emrata en quête de rédemption. Au fil des pages, elle avoue ses erreurs et maladresses qu’elle regrette aujourd’hui. «J’ai voulu me punir de ces situations dans lesquelles j’ai pu me retrouver, en me mettant en insécurité avec des photographes, ou du fait que j’aime attirer l’attention. J’ai pu en avoir honte et me blâmer», confie le top de 30 ans à «Madame Figaro». La belle est aussi revenue sur son image ultrasexy. «Je me suis rendu compte que j’avais mis, dans mon expérience de top model et ma vie de femme, des techniques pour survivre de manière heureuse dans ce milieu. Je dissociais complètement de l’état dans lequel je pouvais me trouver. Les images laissaient penser que j’avais pleinement confiance en moi, que j’étais dans le contrôle, et si j’allais moins bien, ça ne transparaissait pas. C’était presque une forme de déni.»