Musique - Arma Jackson vient d'enfin publier son premier album

Il a pris son temps et il a bien fait. Après ses capsules enregistrées dans sa chambre qui l’ont fait connaître dès 2016, puis une signature avec le label de Youssoupha et la sortie de deux EP, voilà qu’Arma Jackson, 26 ans et lauréat d’un Swiss Music Award , a publié son premier album. Les clips tirés de la galette dépassent les 2 millions de vues sur YouTube. Il sera à voir au Montreux Jazz et au Festival de la Cité à Lausanne. La route vers le succès semble tracée.

C’est juste. Il y a de la pop et même de la house. Je m’inspire d’énormément de choses, je suis curieux de tout. Le challenge était d’arriver à me canaliser. On me reproche souvent d’être trop éparpillé. J’aime mixer les genres et créer des fusions musicales.