Tennis - «J’ai senti l’amour et la chaleur des gens»

Travailleuse, malicieuse, généreuse, courageuse et « crocheuse » : telle était Timea Bacsinszky qui avait aussi la science, l’aisance et la dextérité sur un court. C’est l’image qu’a laissée la Vaudoise durant dix-huit ans dans le monde entier.

Dans sa carrière, la Lausannoise a connu des hauts et des bas, mais elle n’a jamais laissé les gens, ses fans, indifférents. Surtout ceux qui, en 2015 et 2017, étaient devant leur poste de télévision lorsque la Suissesse, demi-finaliste à Roland-Garros, avait envoyé des cœurs au x téléspectateurs francophones et les autres.

Celle qui a tiré sa révérence ce vendredi était très appréciée, notamment des Romands. « C’est gentil de me dire ça, mais il est vrai que j’ai senti l’amour et la chaleur des gens qui m’ont témoigné, s’exclame celle qui a décroché la médaille d’argent aux Jeux de Rio en double avec Martina Hingis. C’est difficile de parler de ça, de moi, mais oui j’ai eu de la chance d’avoir été soutenue par toutes ces personnes autour de moi, que ce soit mon équipe, mes amis, mes partenaires sponsors et tous ceux qui m ’ ont suivie de près et de loin. Honnêtement, je n’avais jamais imaginé vivre ça un jour dans ma carrière. À 10 ans, je pensais que cette vie-là c ’ était pour les autres, mais pas pour moi. Sans l ’ amour des gens, leur témoignage, je ne serais pas arrivé e très loin toute seule dans la vie. »