Lausanne

«J’ai senti une odeur de gaz dans la rue»

Un lecteur qui se baladait sur le boulevard de Grancy lundi en milieu d’après-midi a constaté une fuite de gaz. Police, sapeurs-pompiers ont été mobilisés mais impossible de connaître la cause de l’incident.

Sur la vidéo que le lecteur nous a envoyée, un fort bruit de souffle émanant de la rue se fait entendre. Police et sapeurs-pompiers professionnels de protection et sauvetage sont intervenus sur les lieux et ont maîtrisé le sinistre. «Le boulevard a été fermé à la circulation et aux piétons le temps de l’intervention, soit pendant environ deux heures. Les habitants du quartier ont été invités à fermer leurs fenêtres. Il n’y a pas eu de blessé et pas de danger pour les gens résidant dans les alentours», a précisé lundi Alexia Hagenlocher, peu après l’incident.