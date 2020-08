Maddie Ziegler

«J’ai sincèrement honte, je suis vraiment désolée»

Maddie Ziegler a présenté des excuses pour d’anciennes vidéos d’elle considérées comme racistes.

Elle n’a que 17 ans, mais la danseuse américaine a déjà quelques casseroles. En début de semaine, des images d’elle à 9 ans la montrant en train de se moquer de différents accents ont refait surface, forçant Maddie Ziegler à s’exprimer sur les réseaux sociaux . «Je pensais que c’était drôle. J’ai sincèrement honte, je suis vraiment désolée pour ce que j’ai fait. Ce que je prenais pour de l’humour bête quand j’étais plus jeune était en fait ignorant et raciste», a écrit celle qui s’est fait connaître en dansant dans des clips de Sia.

L’adolescente a ajouté qu’en tant que personne qui a grandi devant les caméras, elle devait donner le bon exemple et qu’elle avait échoué. Maddie espère que ses fans lui pardonneront et comprendront qu’elle a mûri et évolué. Vu le contenu de certains commentaires, c’est plutôt mal parti. Nombreux sont ceux qui lui reprochent d’avoir trop attendu et de ne pas être sincère.