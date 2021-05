Automobilisme : «J’ai son sang sur les mains mais je ne me sens pas coupable»

Moins de deux ans après l’accident qui a coûté la vie à Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa effectue son retour ce week-end au GP d’Espagne.

Depuis le drame, Correa a perdu une grande partie de la mobilité de sa cheville droite et a du mal à marcher au-delà de courtes distances (photo d’archive).

Courageux ou dingue? Juan Manuel Correa reprend le volant en Formule 3 ce week-end en Catalogne, vingt mois et autant d’opérations chirurgicales après l’accident de F2 du 31 août 2019 à Spa-Francorchamps, fatal à Anthoine Hubert.

Correa a perdu une grande partie de la mobilité de sa cheville droite et a du mal à marcher au-delà de courtes distances. Son pied gauche n’a plus toute sa sensibilité.

«Mon rêve est toujours là»

Il espère toutefois être bientôt «à 100%» au volant, assure-t-il à l’AFP dans son appartement de Barcelone à deux jours de reprendre, dans une monoplace identique à celle de ses adversaires, sinon des freins plus souples.

«Mon rêve (d’arriver en F1) est toujours là, clame l’Américain d’origine équatorienne. Je sais que j’en ai les moyens. Si je n’y parviens pas, ça ne sera pas à cause de mes limites physiques.»

Sans hésitation, le jeune homme qui se souvient «de tout», raconte. L’accident, la «douleur immédiate», «insoutenable» et «effrayante» aux jambes, la droite «pliée dans le mauvais sens».

Il a gardé sa combinaison ensanglantée pour la faire encadrer. Je me suis saisi de ça et j’apprécie d’avoir réussi à m’en sortir», dit-il.

Coma artificiel

Rapidement, Correa est placé dans un coma artificiel pour soulager ses poumons. Au réveil, il lui faut choisir entre amputer sa jambe droite et tenter de la sauver, au risque de ne pas survivre à l’opération. Il opte pour la deuxième solution mais «ne le conseillerai(t) à personne».

Les mois suivants sont «à devenir fou, entre la douleur constante, le manque de sommeil et l’impact mental. Je suis tombé dans des puits très noirs et très profonds au début», confie-t-il. Dans l’accident, alors qu’il n’avait plus aucun contrôle de sa monoplace, Correa a heurté Anthoine Hubert.