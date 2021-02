Cardi B : «J’ai super confiance en moi depuis que mes fesses ont été refaites»

La rappeuse Cardi B ne regrette pas ses opérations de chirurgie esthétique. Cela lui a permis de vaincre ses complexes.

«Je suis d’origine indo-trinidadienne et dominicaine et beaucoup de Dominicaines ont un certain type de look, avec une chevelure soyeuse et bouclée, confie la star de 28 ans dans le magazine «Interview». Durant mon adolescence, les mecs me posaient des questions étranges du style: «Si tu es Dominicaine, pourquoi tes cheveux sont si crépus?» J’avais l’habitude de me les teindre et les gens me disaient qu’ils paraissaient «si secs». Et ça me mettait très mal à l’aise.» En plus, à cette époque, Cardi B était très maigre. «Dans le Bronx, une fille doit avoir des formes et des fesses sinon les mecs disaient: «Regarde ce cul plat. Tu n’as même pas de nichons.» Je me sentais si moche et pas développée», se souvient-elle.