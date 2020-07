Tyler «Ninja» Blevins

«J’ai supprimé l’application TikTok de tous mes appareils»

Le célèbre streamer star de «Fortnite» a décidé de quitter le réseau de partage de courtes vidéos qu’il accuse d’être trop intrusif.

Après sa réapparition remarquée sur YouTube cette semaine, à la suite de la fermeture de la plateforme de streaming de parties de jeux vidéo Mixer de Microsoft, la star de «Fortnite» Tyler «Ninja» Blevins vient de quitter une nouvelle plateforme. «J’ai supprimé l’app TikTok de tous mes appareils», a tweeté en fin de soirée jeudi l’un des plus célèbres steamers du monde suivi par plus de 6 millions d’abonnés sur Twitter. «J’espère qu’une entreprise moins intrusive et qui n’appartient pas à la Chine pourra recréer le concept légalement, avec des contenus aussi drôles et incroyables publiés par des influenceurs», ajoute-t-il.