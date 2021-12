Pollution à Brighton (UK) : «J’ai surfé dans des eaux d’égout sur cette côte, c’est répugnant»

Dans le sud de l’Angleterre, comme ailleurs dans le pays, des compagnies des eaux procèdent à des déversements dangereux pour la nature et pour la santé.

Déjections humaines, lingettes, tampons... Les eaux usées non traitées évacuées dans la mer et les rivières charrient leurs lots de rejets nauséabonds, suscitant l’ire des riverains qui se mobilisent contre ces pratiques, autorisées dans certaines circonstances. «J’ai surfé dans des eaux d’égout sur cette côte, c’est répugnant», témoigne Stuart Davies, membre de l’association Surfers Against Sewage (SAS), interrogé par l’AFP sur la digue de la station balnéaire de Brighton.

Hausse de 87,6% des rejets en un an

Selon l’association SAS, qui milite pour des eaux propres, les compagnies des eaux ont signalé plus de 5500 rejets sur l’année achevée fin septembre, soit une hausse de 87,6% en un an.

L’association, qui a développé une application pour alerter nageurs et surfeurs, relève que de plus en plus de rejets interviennent lors d’«épisodes de pluie normaux», et non des précipitations exceptionnelles. Elle estime aussi le chiffre largement sous-estimé car il ne concerne que les eaux côtières.