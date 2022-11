Luna Blaise a beaucoup appris dans Manifest

En plus d’être actrice, Luna Blaise est également chanteuse. IMAGO/MediaPunch

À tout juste 21 ans, elle est passée de l'adolescence à l'âge adulte devant les caméras. Alors que la quatrième et dernière saison de «Manifest» arrive sur Netflix le 4 novembre 2022, l’actrice américaine Luna Blaise évoque son personnage d’Olive et son évolution dans la série.

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’a traversé Olive depuis le début de «Manifest», en 2018?

Olive n’était pas dans cet avion qui est revenu sur Terre cinq ans après sa disparition des radars. Elle est la seule membre de sa famille qui n’a pas connu cette expérience. L’évolution d’Olive est donc spectaculaire. Au fil des épisodes, elle s’est retrouvée au milieu des survivants, de ceux qui croient à cet événement surnaturel et des incrédules et en face de son frère jumeau qui n’a pas vieilli alors qu’elle a changé. La force de «Manifest» est d’être un thriller de science-fiction qui vous tient en haleine constamment jusqu’à l’ultime épisode.

Incarner ce personnage vous a-t-il changée?

J’ai tant appris avec Olive. On tire toujours quelque chose de cette expérience d’entrer dans la peau d’une autre. Comme moi, Olive est devenue une adulte au fil des épisodes. Elle découvre l’amour, les joies, les peines et se forge ses propres pensées. La complexité d’Olive me fascine depuis le premier jour. Elle est capable d’analyser les situations les plus surprenantes en essayant d’avoir une réponse logique, même dans les choses qui ne le sont pas.

Quel est votre meilleur souvenir de tournage?

Sans hésitation, mes partenaires de jeu. J’adore Josh Dallas que je regardais plus jeune dans sa série «Once Upon a Time». C’est un grand pro qui sait donner le ton et mettre l’ambiance sur le plateau. Je pense avoir énormément appris à son contact puisqu’il joue mon père, Ben Stone.

Vous tournez dans des séries depuis l’âge de 11 ans. Avez-vous toujours voulu être actrice, comme votre mère Angelyna Martinez-Boyd?

Mes parents sont tous les deux artistes et j’ai grandi sur des plateaux de tournage en étant entourée par des familles du showbiz. C’est donc venu naturellement sans que mes parents ne me forcent la main (rires). Je sais que j’ai eu beaucoup de chance d’être entourée d’artistes bienveillants.

Votre père, Paul Boyd, a réalisé de nombreux clips pour Shania Twain, Lionel Richie et Tina Turner. Vous a-t-il donné envie d’être chanteuse?