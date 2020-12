La blogueuse française Caroline Receveur s’est installée depuis peu à Dubaï, avec sa petite famille. Instagram

Alors que tout semble lui réussir dans la vie, Caroline Receveur traverse une période difficile. Mardi 15 décembre 2020, l’influenceuse française a confié dans une story Instagram qu’elle ne supportait plus la pression qui pèse sur ses épaules au quotidien. «Je ne suis pas trop présente en ce moment. J’ai énormément de choses à gérer et ça ne se voit pas forcément sur les réseaux, a-t-elle expliqué à ses 3, 9 millions d’abonnés. J’ai tellement la tête dans le guidon, je passe la journée devant l’ordinateur, je ne me maquille pas, je suis en t-shirt...»

Maman d’un petit garçon né de son union avec son mari, Hugo Philip, l’ex-candidate de téléréalité commence ses journées très tôt. «Je me réveille à 6h45, Marlon va à l’école une heure plus tard et après je ne vois pas le temps passer», a-t-elle déploré. En plus, l’entrepreneuse de 33 ans, qui a toujours fait attention à sa ligne, a pris du poids: «Je ne vais plus au sport depuis un mois et demi alors que c'est mon seul moment à moi, je ne prends pas le temps de manger correctement.»