Manifestation à Genève – «J’ai tellement peur pour ma famille en Ukraine»

«Si ça tombe sur nous. On est morts»

Voiture, bus, avion. La jeune femme de presque 20 ans a relaté «le voyage le plus long et le plus horrible» de sa vie. «On entendait les coups de feu et les bombes et on se disait: «si ça tombe sur nous. On est morts.» Partie de Kiev, la capitale ukrainienne, il aura fallu une semaine à Tamara pour arriver à Genève.