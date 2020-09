Camélia Jordana«J’ai toujours adoré l’école»

Chanteuse et comédienne, Camelia Jordana, qui joue dans le film «Parents d’élèves», sortira bientôt son nouvel album.

On est très complices dans la vie. On avait déjà travaillé ensemble pour le doublage de voix d’un dessin animé. Nous étions donc très contents de pouvoir travailler à nouveau ensemble. Le tournage était très joyeux.

Et comment était-ce de tourner avec autant d’enfants?

Moi j’adore les gosses, ça m’a fait donc beaucoup de bien de tourner avec eux sur le plateau. Certains me prenaient presque pour une vraie maîtresse et me posaient plein de questions. C’était drôle.