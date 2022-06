Maisie Williams a toujours cru qu’Arya était queer

Maisie Williams : «J’ai toujours cru qu’Arya était queer»

Maisie Williams pensait que son personnage dans «Game of Thrones» n’était pas hétéro, jusqu’au tournage de sa scène de sexe.

Révélée à l’âge de 12 ans dans «Game of Thrones» , Maisie Williams a marqué les esprits en incarnant Arya Stark dans la série à succès de HBO , qui a été diffusée de 2011 à 2019. Il faut dire que son personnage au look androgyne, qui préférait l’escrime et l’équitation à la couture, ne semblait laisser aucun doute sur son homosexualité. Cependant, la Britannique, aujourd’hui âgée de 25 ans, est tombée des nues quand elle a appris qu’elle allait tourner une scène de sexe avec l’acteur Joe Dempsie qui interprétait Gendry, dans la saison finale du feuilleton. «J’ai été très surprise parce que j’ai toujours cru qu’Arya était queer (ndlr: personne n’adhérant pas à la binarité des genres et des sexualités)», a confié la comédienne dans « Teen Vogue ».

Et Maisie n’a pas été la seule à en être étonnée. Après la diffusion de l’épisode où on la voit coucher avec un homme, de nombreux fans et journalistes lui ont dit qu’ils n’en revenaient pas. L’actrice leur a expliqué qu’elle avait d’abord cru que c’était une farce de la part des scénaristes de la fiction, ce qui est souvent arrivé avec ses collègues. «Comme j’ai pensé qu’ils me faisaient marcher, je leur ai dit «bien joué» et ils m’ont répondu que non, ils n’avaient pas fait de farce cette année-là. Et c’est là que je me suis dit: «Oh merde!» a-t-elle raconté. Du coup, la jeune femme s’est mise à paniquer: «J’ai lu le script de la scène et je me suis rendu compte qu’on allait vraiment le faire. Je me suis dit qu’il fallait que j’aille faire de la gym et plein d’autres choses!» Heureusement pour elle, Maisie n’a pas eu besoin de trop se dévêtir devant les caméras et tout s’est bien passé.