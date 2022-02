Franck Gastambide s'est senti humilié

Franck Gastambide : «J’ai toujours été dernier»

L’acteur et réalisateur de 43 ans a fait des confidences bouleversantes sur son passé difficile.

Franck Gastambide aux NRJ Music Awards, le 20 novembre 2021. imago images/PanoramiC

L’école est loin d’être un long fleuve tranquille pour tout le monde. Interviewé dans l’émission Sept à huit, dimanche 13 février 2022, Franck Gastambide a révélé qu’il ne rentrait pas dans le moule et qu’il avait eu beaucoup de mal à suivre les consignes scolaires. Au point de se sentir humilié: «L’école était un endroit d’humiliation pour moi, parce que je savais que tout était trop compliqué. Et je ne savais pas pourquoi c’était si compliqué… Pourquoi, moi, je n’arrive pas à comprendre ce qui semble simple pour les autres», a confié le réalisateur de la série «Validé», création originale de Canal+ la plus vue de tous les temps.

«Durant la première partie de ma vie, la phrase que j’ai entendue le plus, c’est: «Qu’est-ce qu’on va faire de lui?» a révélé le compagnon de l’actrice Sabrina Ouazani, bientôt à l’affiche de «Kung Fu Zohra». Franck Gastambide a avoué qu’à un moment, il aurait pu «un peu mal tourner»: «La déception des parents crée une colère. Et la réponse à cette colère parfois, pour l’ado de banlieue que j’étais, c’est de se dire: «Allez tous vous faire foutre, je vais me débrouiller. À ce moment-là on peut faire des mauvais choix.»

Hypersensible, diagnostiqué HPI sur le tard, le Français de 43 ans est aussi ce qu’on appelle «multi dys»: «Je suis dyslexique, je suis dysorthographique, et je suis dyscalculique. Donc j’ai des problèmes pour l’orthographe, j’ai des problèmes pour les mathématiques, les chiffres, le calcul, a-t-il expliqué sur TF1. Et de donner en exemple: «Lire un scénario, pour quelqu’un de normal, ça va être deux heures. Pour moi, ça va être quatre, parce que mon cerveau doit remettre en place les lettres pour former des mots».

À l’époque, Gastambide avait une réputation de cancre et avait l’impression de faire honte à ses parents. «J’ai des souvenirs douloureux d’être une déception pour eux… C’était humiliant, ils étaient «les parents du dernier». J’ai jamais été avant-dernier, j’ai toujours été dernier».