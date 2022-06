Hilary Duff a toujours eu des relations sérieuses

Hilary Duff dans la série «How I met Your Father» Patrick Wymore/ Hulu

Dans la série dérivée de «How I Met Your Mother» (disponible dès le 8 juin 2022 sur Disney+ et qui a été dézinguée par les critiques), Hilary Duff incarne une incorrigible romantique en quête du grand amour. Rien à voir avec l’actrice texane de 34 ans qui mène une vie rangée de mère de famille et qui a pris la pose nue en couverture d’un magazine.

Vous êtes très différente de votre personnage qui est célibataire et cherche l’âme sœur. Dur de vous mettre dans ses baskets?

C’est vrai, je suis mère de trois enfants et j’ai un mari. Je fais de mon mieux pour m’en sortir en jonglant entre ma carrière et mes gosses. Sophie n’a pas cette pression, même si elle a ses propres problèmes. Mais c’est génial de venir au boulot, d’oublier mes responsabilités et de me simplifier chaque jour la vie dans sa peau!

Avez-vous été cette incorrigible romantique autrefois?

Ma vie est totalement différente de la sienne parce que je suis connue depuis mon enfance. Et puis, j’ai toujours eu des relations sérieuses et n’ai pas multiplié les rencontres. Je pense que j’étais beaucoup plus blasée que Sophie parce que très jeune j’ai divorcé et eu un bébé. J’ai dû prendre en considération mon fils avant de m’engager dans une relation.

Cool que Kim Cattrall joue le rôle de Sophie plus âgée?

C’est un honneur qu’elle ait accepté. Je trouve que sa présence au casting rehausse la série. Nous n’avions pas tous besoin d’être sur le plateau quand elle tournait ses scènes, mais nous nous sommes tous pointés juste pour respirer le même air qu’elle!

Kim Cattrall Patrick Wymore/ Hulu

Pourquoi êtes-vous productrice de cette série?

Dès qu’on m’a offert ce rôle, j’ai su que je voulais m’investir dans ce projet plus que juste comme actrice. J’ai joué dans tellement de séries que j’avais envie d’avoir un peu plus mon mot à dire au niveau créatif. Et dès le premier jour, j’ai contribué à choisir ces merveilleux drôles de zèbres qui jouent mes amis.

Qu’est-ce qui a changé dans les séries depuis vos débuts, il y a 20 ans?