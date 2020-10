sortie Cinéma«J’ai toujours eu un côté féminin»

Oui! J’étais à fleur de peau sur ce film, on a eu un budget kleenex énorme! C’était une première expérience et il y avait tellement d’émotion sur ce tournage que chaque fin de scène, chaque fin de journée était prétexte à pleurer!

Cela fait plusieurs années que vous exprimez librement votre féminité, et ça semble facile: avez-vous déjà souffert de regards malveillants?

J’ai vécu du rejet plus jeune, mais ensuite je me suis toujours réfugié dans des endroits de liberté. J’ai étudié l’art, j’ai travaillé dans la mode, maintenant dans le cinéma… Ce sont des milieux où je sais que tout est possible. Je n’ai pas eu de gros problèmes, mais c’est parce que j’ai su bien m’entourer. Il ne faut pas s’attarder sur le négatif et se concentrer sur le positif, sinon on ne s’en sort pas.