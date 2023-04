Kylie Jenner a toujours pensé qu'elle était mignonne

Depuis qu’elle a fait augmenter le volume de ses lèvres, Kylie Jenner, que l’on peut voir dans «Les Kardashian» , a constaté que les gens se trompaient souvent à son sujet. «Je crois que le plus grand malentendu, c’est de croire que j’ai subi beaucoup de chirurgie esthétique au visage parce que j’étais une personne peu sûre d’elle. Mais ce n’est vraiment pas le cas», a confié l’entrepreneuse américaine de 25 ans à «Homme girls».

À part sa bouche qui ne lui plaisait pas, celle qui serait en couple avec Timothée Chalamet assure n’avoir fait aucune autre modification sur son visage. «Oui, j’aime les lèvres charnues et je voulais des lèvres charnues, mais en grandissant, j’ai toujours été la personne la plus confiante qui soit. J’étais la fille qui amusait la galerie, se souvient-elle. Mon seul problème d’insécurité, c’était mes lèvres. Alors je les ai fait remplir et c’était la meilleure chose que j’aie jamais faite. Je ne le regrette pas. Mais j’ai toujours pensé que j’étais mignonne.»