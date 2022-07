Dakota Johnson a toujours voulu être une actrice

Dakota Johnson : «J’ai toujours voulu être une actrice»

Dakota Johnson a su très tôt qu’elle ferait du cinéma, au grand dam de ses parents, Don Johnson et Melanie Griffith.

Inspirée depuis son enfance par ses parents, Don Johnson et Melanie Griffith, Dakota Johnson a su très vite qu’elle suivrait leurs pas. «J’étais obsédée. J’ai toujours voulu être une actrice», confie la star révélée dans «Cinquante nuances de Grey» au «Daily Mirror». Quand mes parents étaient en tournage, je voulais être avec eux sur le plateau.» La compagne de Chris Martin, qui regardait «énormément de films» depuis toute petite, se sent aujourd’hui «incroyablement chanceuse» de pouvoir jouer la comédie. Cependant, durant son adolescence, ses géniteurs ont tout fait pour qu’elle exerce un autre métier. «Mon père a essayé de me pousser à faire des études, mais j’ai refusé. Je voulais juste jouer devant les caméras. C’était ça et rien d’autre», se souvient l’Américaine de 32 ans à l’affiche du film «Persuasion», à voir dès le 15 juillet 2022, sur Netflix.