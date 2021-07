Sofiane Pamart se réjouit de son live à Montreux

Le «French Piano King» s’amuse avec les touches noires et blanches comme personne. Un grand nombre d’artistes, comme Grand Corps Malade, Arno et les rappeurs Nekfeu, Vald, Kery James ou encore Koba LaD, s’arrachent ses compositions. Au Montreux Jazz , Sofiane ­Pamart jouera les morceaux issus de son dernier album solo en date, «Planet». Son concert sera à regarder en streaming gratuitement.

Je suis très content que la ­réouverture du monde d’après se fasse pour moi avec Montreux. J’adore ce festival et la ville. Lorsque j’y viens, j’y passe plusieurs jours pour y faire du bateau, me balader et participer à des soirées.

Je serai seul sur scène avec mon piano. La trame du récital sera ce disque. Après, rien n’est figé. Ma musique évoluera en fonction de mon inspiration, du lieu et de la connexion entre le public, l’œuvre et moi.

Si un thème d’un titre procure plus d’émotion, je vais rester plus longtemps dessus. Je vais aller plus loin dans la technique, dans la vitesse, dans l’envolée ou dans la colère. J’apprécie cette liberté d’aller plus loin dans la recherche des sentiments.