Suisse«J’ai trouvé un masque usagé dans mon colis Zalando»

Marco* et sa femme attendent un heureux événement. Afin d’être prêts pour l’arrivée du bébé, le couple a commandé divers articles pour nourrissons sur Zalando, dont un peignoir et des habits. Or en ouvrant le colis, le futur papa a eu une mauvaise surprise: «J’ai trouvé un masque usagé dans mon colis.»