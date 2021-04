Ce film est basé sur l’histoire vraie d’un couple qui apprend une nouvelle terrible sur l’espérance de vie de la femme et qui va faire appel à son meilleur ami pour s’occuper des deux jeunes enfants. J’adore les films dramatiques, qui m’attirent plus que les comédies.

J’ai créé une relation authentique avec ces jeunes filles durant le tournage. Je ne suis peut-être pas encore maman, mais j’ai un fort instinct maternel. J’ai grandi dans une famille recomposée en ayant des demi-frères et demi-sœurs beaucoup plus jeunes que moi à la maison (ndlr: Stella Banderas de sept ans sa cadette, mais aussi Grace et Jasper Johnson, 21 et 18 ans).