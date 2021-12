Kodi Smit-McPhee assume sa part de féminité

L’acteur Kodi Smit-McPhee joue dans le western «Le Pouvoir du chien», à voir dans les salles et sur Netflix. imago images/NurPhoto

L’australien de 25 ans vole la vedette à Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst dans «Le Pouvoir du chien», à voir sur Netflix. Kodi Smit-McPhee y incarne un jeune efféminé dans l’Amérique des années 1920. Dans la vie, l’acteur s’affiche ouvertement avec Rebecca Phillipou, avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis des années, ce qui ne l’empêche pas aussi d’exprimer sa féminité.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans le rôle de Peter?

Ce personnage m’a donné l’opportunité d’être moi-même sans avoir à me soucier de ce qui est accepté par notre société moderne. Peter s’assume sans concession et l’incarner m’a appris qu’il n’est pas nécessaire de faire semblant pour plaire aux autres. Avec ce tournage, j’ai gagné une plus grande confiance en moi.

De quelle manière?

J’ai une grande part de féminité en moi. Je crois d’ailleurs que c’est cela qui m’a ouvert l’esprit à la comédie. Comme ma mère et ma sœur (ndlr: l’actrice Sianoa Smit-McPhee, vue dans la série «Esprits Criminels») je suis un créatif et j’ai besoin d’exprimer au travers des arts. Je n’ai jamais cherché à cacher mon côté féminin, au contraire. Que cela soit à l’école dans ma jeunesse ou dans le showbusiness, j’ai appris à affirmer ma personnalité, ma sensibilité. Et j’ai toujours refusé de changer mon image pour les autres.

Qu’avez-vous découvert sur vous en incarnant Peter dans «Le Pouvoir du chien»?

C’est probablement le rôle qui est le plus proche de ma personne. Par exemple, en termes de sexualité, je ne suis pas certain que mon personnage s’identifie d’une manière ou d’une autre. Et l’incarner m’a appris que je n’ai pas besoin d’entrer dans une catégorie non plus. Mon espoir est que notre film renforce cette idée pour de nombreux spectateurs également afin qu’ils s’acceptent avec leurs différences.

Une relation amoureuse platonique est au cœur du film entre vous et Benedict Cumberbatch. Comment avez-vous abordé cela durant le tournage?

Tout s’est fait de manière organique. Benedict est resté dans la peau du personnage du premier au dernier jour quand nous étions en tournage. Moi, j’aurais bien aimé lui parler de Docteur Strange (ndlr: que Cumberbatch incarne) et des films Marvel (rire).

Vous avez aussi incarné un super-héros, Diablo, dans deux films «X-Men». À quand votre retour dans un blockbuster?