Kelly Brook a une drôle de relation avec son corps

Kelly Brook : «J’ai une relation amour/haine avec mon corps»

L’actrice Kelly Brook ne se sent pas toujours à l’aise avec son physique qu’elle a pourtant souvent mis en avant.

Si elle a posé pour «Playboy» et a été élue la femme la plus sexy du monde, par le magazine «FMH», en 2005, Kelly Brook, qui a été humiliée par ses profs, n’est pas pour autant sûre d’elle. Malgré son physique avantageux qui lui a ouvert des portes, l’actrice et mannequin vue dans «Piranha 3 D» a des complexes. «J’aime mes seins, mais en même temps je ne les aime pas. J’ai une relation amour/haine avec toutes les parties de mon corps, confie la Britannique de 42 ans au «Daily Mail». Ma poitrine a une belle allure dans certaines robes et dans d’autres ce n’est pas vraiment le cas. Elle peut même devenir très gênante.»