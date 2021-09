Valais - «J’ai une sensibilité pour les régions périphériques»

« Je m’attendais à beaucoup de travail, mais en réalité il y a plus de défis que je ne pensais .» Quinze jours après Mathias Reynard, Franz Ruppen a lui aussi tiré le bilan de ses premiers mois au sein du g ouvernement valaisan. « Le temps passe très vite. J’ai dû faire des choix sur les dossiers à traiter», avoue le chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement . L’élu UDC a multiplié les visites sur le terrain et a rencontré tous ses collaborateurs.

Sud-Léman: une priorité

En négociation avec Lonza

À la mi-août, l’ex-conseiller national annonçait la création d’un service des dangers naturels regroupant l a protection contre les crues du Rhône et l a gestion des cours d’eau latéraux et des autres dangers naturels. Concrètement , plusieurs chantiers concernant le Rhône seront remodelés et d es mesures anticipées, not a mment dans le Chablais et sur Sion.