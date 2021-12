Coronavirus : «J’ai vacciné douze enfants suisses de moins de 12 ans»

En Allemagne, des médecins injectent le vaccin anti-Covid à des enfants de moins de 12 ans alors que l’autorisation n’est pas encore officielle. Une pratique qui n’est pas interdite.

Swissmedic a approuvé vendredi le vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 12 ans. Selon un article paru samedi dans le «Tages Anzeiger», la Commission fédérale pour les vaccinations doit émettre bientôt une recommandation, mais on ne s’attend pas à ce que les enfants puissent être vaccinés avant le mois de janvier en Suisse.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé il y a plus de deux semaines le même vaccin pour les enfants à partir de 5 ans. Dans près de 20 pays, les enfants sont déjà vaccinés ou la campagne débutera la semaine prochaine, comme en Allemagne. Malgré cela, le «Tages Anzeiger» nous apprend que des médecins allemands n’ont pas attendu toutes les autorisations officielles pour proposer une piqûre aux enfants au travers du portail internet «u12schutz.de». Environ 20’000 bambins ont été vaccinés par ce biais, apprend-on.

Peu d’effets secondaires

Le médecin confirme que des parents viennent aussi de Suisse. «Il y a des listes d’attente. Vendredi, j’ai vacciné douze enfants suisses. La détresse des parents y est encore plus grande qu’en Allemagne. Ici, la vaccination des enfants commence officiellement la semaine prochaine, en Suisse, cela va durer encore un moment et le nombre de cas est élevé, surtout chez les plus jeunes.»